الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جرحى جراء هجوم بمحطة قطار بهامبورج

جرحى جراء هجوم بمحطة قطار بهامبورج
24 مايو 2025 09:41

 أصيب 18 شخصا في هجوم بسكين في محطة القطار المركزية في مدينة هامبورج شمال ألمانيا، حسبما أفادت الشرطة، التي قالت إن 4 من المصابين يعانون إصابات تهدد الحياة، بينما أصيب ستة آخرون بجروح خطيرة.
وأعلنت الشرطة إنها اعتقلت امرأة ألمانية (39 عاما) في المحطة بعدما طعنت أشخاصا بشكل عشوائي على الرصيف.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" عن متحدث باسم الشرطة، قوله إن المرأة ستمثل أمام قاض اليوم السبت، وإن المحققين يعتقدون أنها نفذت الهجوم بمفردها، ويستبعدون أن تكون هناك دوافع سياسية وراء الحادث، ويرجحون فرضية أن تكون المرأة في حالة اضطراب عقلي.
ودفع الحادث، الذي وقع حوالي الساعة 6 مساء (1600 بتوقيت جرينتش) الشرطة إلى تنفيذ عملية كبيرة في محطة القطارات المركزية في هامبورج، واحدة من أكثر مراكز النقل العام ازدحاماً في ألمانيا.

أخبار ذات صلة
«الاقتصاد» تناقش فرص التعاون مع قادة الأعمال في ألمانيا وأوروبا
شتوتجارت يحتفل مع جماهيره بكأس ألمانيا
المصدر: وام
حادث طعن
ألمانيا
هامبورج
آخر الأخبار
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
الرياضة
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
اليوم 11:46
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
الرياضة
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©