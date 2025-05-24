جرحى جراء هجوم بمحطة قطار بهامبورج

أصيب 18 شخصا في هجوم بسكين في محطة القطار المركزية في مدينة هامبورج شمال ألمانيا، حسبما أفادت الشرطة، التي قالت إن 4 من المصابين يعانون إصابات تهدد الحياة، بينما أصيب ستة آخرون بجروح خطيرة.

وأعلنت الشرطة إنها اعتقلت امرأة ألمانية (39 عاما) في المحطة بعدما طعنت أشخاصا بشكل عشوائي على الرصيف.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" عن متحدث باسم الشرطة، قوله إن المرأة ستمثل أمام قاض اليوم السبت، وإن المحققين يعتقدون أنها نفذت الهجوم بمفردها، ويستبعدون أن تكون هناك دوافع سياسية وراء الحادث، ويرجحون فرضية أن تكون المرأة في حالة اضطراب عقلي.

ودفع الحادث، الذي وقع حوالي الساعة 6 مساء (1600 بتوقيت جرينتش) الشرطة إلى تنفيذ عملية كبيرة في محطة القطارات المركزية في هامبورج، واحدة من أكثر مراكز النقل العام ازدحاماً في ألمانيا.