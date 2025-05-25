الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان وتركيا تؤكدان تعزيز شراكتهما الاستراتيجية

أردوغان يستقبل شهباز شريف
26 مايو 2025 00:07

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن التزام متجدد بتعميق التعاون متعدد الأوجه بين باكستان وتركيا.
وعقد شريف، الذي وصل إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر يومين "اجتماعا وديا وحارا للغاية" مع الرئيس أردوغان، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.
وتعهد الجانبان بمواصلة العمل المشترك من أجل السلام الإقليمي والتنمية المستدامة وازدهار شعبي البلدين. وجدد هذا اللقاء التأكيد على "عمق الروابط التاريخية والأخوية المتجذرة بين باكستان وتركيا، والمبنية على القيم المشتركة والاحترام المتبادل والرؤية الموحدة للتقدم والازدهار"، وفقا للوكالة.
وأعرب رئيس الوزراء، الذي رافقه رئيس أركان الجيش سيد عاصم منير، عن "بالغ امتنانه لحكومة وشعب تركيا على دعمهم الثابت لباكستان"، مشددا على "قوة الروابط الأخوية بين البلدين".
وأشاد بالموقف المبدئي لتركيا وتدفق مشاعر الدعم وحسن النية من الشعب التركي تجاه باكستان، واصفا ذلك بأنه مصدر كبير للارتياح والقوة لبلاده.
وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما من خلال المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات الثنائية، مشيرا إلى قطاعات رئيسية ذات اهتمام مشترك وفرص واعدة، تشمل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدفاعية وتطوير البنية التحتية والزراعة.
وأجرى الجانبان مراجعة شاملة لمجمل العلاقات الثنائية، وأكدا عزمهما على رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب.

أخبار ذات صلة
الطقس السيئ يودي بحياة 18 شخصاً في باكستان
بعد موجة حر في باكستان.. العواصف تقتل 14 شخصا
المصدر: د ب أ
شهباز شريف
رجب طيب أردوغان
باكستان
تركيا
علاقات استراتيجية
آخر الأخبار
وصافة أرسنال «الثلاثية».. نهاية جيل أم مؤشر المستقبل؟
الرياضة
وصافة أرسنال «الثلاثية».. نهاية جيل أم مؤشر المستقبل؟
اليوم 13:15
العين على منصة التتويج بعد الفوز كأس الإمارات تحت 16 سنة
الرياضة
العين يُتوج بطلاً لكأس الإمارات تحت 16 سنة
اليوم 13:15
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©