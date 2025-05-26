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قتلى بانهيار طيني جنوب الصين

فيضانات في الصين (أرشيفية)
26 مايو 2025 15:12

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاثنين، أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء انهيار طيني جنوبي الصين، فيما لا تزال السلطات تبحث عن شخصين آخرين مفقودين.
ووقع الحادث في لونجشينج بمقاطعة قوانجشي الجمعة الماضي. ولقي أربعة أشخاص حتفهم في المنطقة، في وقت سابق من مايو الجاري، بسبب الأمطار الغزيرة.
وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد مناطق جنوب الصين هطول أمطار غزيرة هي الأشد حتى الآن هذا العام. ودعت هيئة الأرصاد الجوية السكان في أجزاء من مقاطعات قوانجشي وقوانجدونج وجيانجشي وهونان وفوجيان إلى توخي الحذر الشديد خلال الفترة من الثلاثاء إلى الخميس المقبل. كما أصدرت الهيئة تحذيرا لمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، حيث لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء انهيارات طينية في قريتي تشانجشي وجووا الأسبوع الماضي.

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