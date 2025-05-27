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العراق يدعو إلى مواجهة أزمة المفقودين عالمياً

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
28 مايو 2025 01:38

هدى جاسم (بغداد)

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دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، إلى تنسيق الجهود الدولية لمواجهة أزمة الأعداد الكبيرة من المفقودين، سواء نتيجة الحروب أو الهجرة غير النظامية أو الكوارث الطبيعية، لأن النتيجة واحدة، أشخاص مفقودون وعائلات مفجوعة.
وقال وزير الخارجية العراقي، خلال افتتاحه في بغداد الاجتماع الإقليمي للخبراء حول قضايا المفقودين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «انعقاد هذا الاجتماع يمثل محطة مفصلية لمناقشة واحدة من أكثر القضايا الإنسانية تعقيداً وحساسية، وأن المنطقة والعالم شهدا خلال العقود الماضية صراعات ونزاعات وأزمات، خلفت أعداداً كبيرة من المفقودين، سواء نتيجة الحروب، أو الهجرة غير النظامية، أو الكوارث الطبيعية».

وزير الخارجية العراقي
فؤاد حسين
العراق
بغداد
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