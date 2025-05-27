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تكدس 250 ألف طن نفايات يهدد غزة بكارثة بيئية

آثار الدمار في مدينة رفح بغزة (أرشيفية)
28 مايو 2025 01:38

غزة (وكالات)

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تتصاعد المخاوف من كارثة بيئية وصحية في مدينة غزة، في ظل استمرار تكدس كميات هائلة من النفايات وسط أحياء سكنية، وذلك في ظل شح الإمكانات ومنع وصول طواقم البلدية إلى مكبات النفايات الرسمية.
وأفادت بلدية غزة، أمس، بأن حجم النفايات المتراكمة داخل المدينة تجاوز250 ألف طن، في وقت تستمر فيه الأزمة الإنسانية والبيئية التي تضرب القطاع منذ أشهر.
وتقوم البلدية، بحسب بيانها، بجهود جزئية تهدف إلى الحد من انتشار التلوث، تشمل جمع أولي للنفايات ونقلها إلى مكبات مؤقتة داخل المدينة، إلى جانب أعمال كنس في الشوارع الرئيسة.
ومع ذلك، تشير البلدية إلى أن هذه التدابير غير كافية أمام التدهور المتسارع للوضع الصحي والبيئي. 
وأوضحت السلطات المحلية أن نقص الوقود والآليات، إضافة إلى القيود الإسرائيلية التي تمنع ترحيل النفايات إلى المكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة، يؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويمنع أي معالجة مستدامة للأزمة.

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