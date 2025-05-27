السعودية تعلن بدء مناسك الحج في الرابع من يونيو المقبل

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن موسم الحج لهذا العام سيبدأ يوم 4 يونيو المقبل، وذلك بعد أن رصدت السلطات السعودية هلال شهر ذي الحجة وفقًا للتقويم الإسلامي الهجري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» في بيان صادر عن المحكمة العليا، إن «يوم غدٍ الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة سيكون يوم الخميس الموافق 5 يونيو، وعيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الجمعة التالي».

وخلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين، صرح وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، بأن «عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ حتى الآن 1.07 مليون حاج من مختلف دول العالم».

يُذكر أن موسم الحج في العام الماضي شهد مشاركة أكثر من 1.8 مليون حاج، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.