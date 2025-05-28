8 قتلى بانفجار لغم في نيجيريا

كانو (وكالات)

قُتل ثمانية عناصر في جماعة محلية تؤازر الجيش النيجيري في قتاله ضد الإرهابيين بانفجار لغم في شمال شرق نيجيريا الثلاثاء الماضي، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أنّ عناصر الجماعة كانوا عائدين من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، بعدما صدّوا هجوماً ليلياً شنّه الإرهابيون على قاعدة عسكرية في بلدة مارتي التي سبق أن تعرّضت لهجوم مماثل قبل أسبوعين.

وقال باباكورا كولو، زعيم الجماعة المحلية، «انفجر لغم بمركبتهم أثناء مرورها بين بلدتي مارتي وديكوا قرابة الساعة الثانية عصراً، ممّا أسفر عن مقتل جميع ركابها الثمانية على الفور».

وفي 13 مايو، هاجم مقاتلون من تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا القاعدة نفسها، ممّا أسفر عن مقتل أربعة جنود واستيلاء المهاجمين على أسلحة وإضرامهم النار في جزء من الثكنة. ويومها اضطر سكّان المنطقة للفرار إلى ديكوا الواقعة على بُعد 38 كيلومتراً من الثكنة.