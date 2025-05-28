الخميس 29 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

8 قتلى بانفجار لغم في نيجيريا

عناصر من الجيش النيجيري (أرشيفية)
29 مايو 2025 01:09

كانو (وكالات) 

أخبار ذات صلة
ثلاثون قتيلاً في هجمات وسط نيجيريا
9 قتلى في هجوم إرهابي في شمال شرق نيجيريا

قُتل ثمانية عناصر في جماعة محلية تؤازر الجيش النيجيري في قتاله ضد الإرهابيين بانفجار لغم في شمال شرق نيجيريا الثلاثاء الماضي، بحسب ما أفادت مصادر محلية.
وأوضحت المصادر أنّ عناصر الجماعة كانوا عائدين من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، بعدما صدّوا هجوماً ليلياً شنّه الإرهابيون على قاعدة عسكرية في بلدة مارتي التي سبق أن تعرّضت لهجوم مماثل قبل أسبوعين.
وقال باباكورا كولو، زعيم الجماعة المحلية، «انفجر لغم بمركبتهم أثناء مرورها بين بلدتي مارتي وديكوا قرابة الساعة الثانية عصراً، ممّا أسفر عن مقتل جميع ركابها الثمانية على الفور».
وفي 13 مايو، هاجم مقاتلون من تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا القاعدة نفسها، ممّا أسفر عن مقتل أربعة جنود واستيلاء المهاجمين على أسلحة وإضرامهم النار في جزء من الثكنة. ويومها اضطر سكّان المنطقة للفرار إلى ديكوا الواقعة على بُعد 38 كيلومتراً من الثكنة.

انفجار لغم
نيجيريا
الجيش النيجيري
ولاية بورنو
مايدوغوري
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. جائزة خليفة التربوية تكرم الفائزين بدورتها الـ 18
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. جائزة خليفة التربوية تكرم الفائزين بدورتها الـ 18
اليوم 18:23
ديوكوفيتش يستبدل المضرب بدراجة في باريس!
الرياضة
ديوكوفيتش يستبدل المضرب بدراجة في باريس!
اليوم 18:19
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اقتصاد
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اليوم 18:05
فون دير تتسلم الجائزة
الأخبار العالمية
فون دير لاين تتوقع تشكيل نظام عالمي جديد
اليوم 18:02
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اقتصاد
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اليوم 18:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©