السعودية: مليون و180 ألف حاج وصلوا إلى المملكة

جدة (الاتحاد)

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أمس، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية بلغ 1180306 حجاج، وذلك حتى نهاية يوم أمس الأول الثلاثاء.

وذكرت المديرية العامة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 1115663 حاجاً فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 60365 حاجاً و4278 حاجاً عبر المنافذ البحرية.

وأكدت تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

في غضون ذلك، استكملت أمانة العاصمة المقدسة استعداداتها الميدانية والفنية كافة، لضمان جاهزية شبكة الطرق والجسور والأنفاق، بهدف تسهيل حركة ضيوف الرحمن، وضمان انسيابية التنقل بين المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

وشملت الأعمال تنفيذ برامج تشغيل وصيانة شاملة لكافة الطرق والمرافق التابعة، إضافة إلى فتح طرق جديدة والاستفادة من الأجزاء المنجزة في عددٍ من المشاريع لدعم الحركة المرورية، وتحقيق الانسيابية.

كما أعلنت المملكة، عن اكتمال جاهزية منظومة المياه التشغيلية ضمن خطة شاملة تضمن استمرارية الإمداد المائي ورفع كفاءة الأداء لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك تحت إشراف ومتابعة مباشرة من وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن منظومة المياه استكملت خططها التشغيلية من خلال تنفيذ 18 مشروعاً رئيسياً في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شملت توسعة شبكات المياه والخزن الإستراتيجي ومحطات الضخ وشبكات التوزيع إلى جانب محطات المعالجة وخطط الإمداد الإضافي في قطاعات الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع والري.

وأكدت الهيئة السعودية للمياه تأمين سعات خزن استراتيجية وتشغيلية تعزز خدمات المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمسجد الحرام، مشيرة إلى أن متوسط كميات الضخ اليومي خلال ذروة الموسم يتجاوز 750 ألف متر مكعب ويصل إلى مليون متر مكعب خلال يوم عرفة وأيام العيد.

كما تبلغ قدرات النقل اليومي من المياه المحلاة أكثر من 1.2 مليون متر مكعب فيما تمتد خطوط النقل إلى 1.316 كيلومتراً وتصل كفاءة محطات الضخ إلى 125% ويزيد حجم التوزيع اليومي على 750 ألف متر مكعب.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة نحو 750 ألف متر مكعب يومياً ما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المائية وفق أعلى معايير الأمان البيئي والصحي.

وأوضحت الهيئة أنها ستنفذ أكثر من 4 آلاف فحص مخبري يومياً باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لضمان جودة المياه وسلامتها خلال موسم الحج.

كما واصلت الهيئة السعودية للمياه تنفيذ جولاتها الرقابية والفنية المكثفة على مرافق المياه في مشعري منى ومزدلفة وعرفة، والتي تجاوزت ساعات العمل الميداني المسجلة فيها أكثر من ألفي ساعة شملت التحقق من جاهزية أكثر من 32 ألف دورة مياه موزعة في المشاعر المقدسة.

ويشارك في تنفيذ هذه الجهود بشكل مباشر أكثر من ألفي مهندس وفني من الكوادر الوطنية العاملة في قطاع المياه ضمن استعدادات المملكة الشاملة لخدمة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات خلال موسم الحج.