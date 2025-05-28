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ضيوف غير متوقعين يؤجلون إقلاع طائرة مرتين

ضيوف غير متوقعين يؤجلون إقلاع طائرة مرتين
28 مايو 2025 23:57

تسللت حمامتان إلى داخل طائرة تابعة لشركة «دلتا إيرلاينز» للطيران، مما تسبب في تأخير الرحلة مرتين.
وأكدت شركة الطيران أن الحمامتين دخلتا طائرة يوم السبت الماضي كانت تستعد لمغادرة مينابوليس متجهة إلى مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن.
وقال راكب يدعى توم كاو، قام بتصوير فيديو لرجل آخر يستخدم سترته لالتقاط واحدة من الحمامتين، لوسائل الإعلام إن الطائرة اضطرت للعودة إلى البوابة مرتين بسبب الطيور التي تحوم حول الكابينة.
وقال كاو إنه «عندما أبلغ الطيار برج التحكم عن عودتنا بسبب حمامة، قال الرجل إنها كانت المرة الأولى بالنسبة له.
بينما قال له الطيار إنها المرة الثانية بالنسبة له، وكانت المرة الأولى قبل نصف ساعة».
وقالت «دلتا» في بيان إن الرحلة تأخرت 56 دقيقة بسبب الحمامتين المتسللتين. 

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