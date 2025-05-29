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الكرملين ينتظر رد أوكرانيا بشأن محادثات إسطنبول المقبلة

علم روسيا (يمين) وأوكرانيا
29 مايو 2025 20:09

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها لا تزال بانتظار رد أوكرانيا على جولة مقترحة من المحادثات مقرر عقدها في مدينة إسطنبول التركية الاثنين على أمل التوصل إلى تسوية سلمية تنهي الأزمة.
وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة  الروسية  "بحسب علمي، لم نحصل على رد بعد... علينا انتظار رد من الجانب الأوكراني"، بخصوص اقتراح عقد لقاء جديد في إسطنبول بعد اجتماع للطرفين في 16 مايو الجاري أسفر عن تبادل للأسرى.
من جهتها، أبدت أوكرانيا، أمس الأربعاء، استعدادها لإجراء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع روسيا، لكنّها طالبت بأن تقدّم موسكو شروطها للسلام مسبقا لضمان أن يفضي الاجتماع إلى نتائج.
لكن بيسكوف اعتبر، اليوم الخميس، أن مطلب كييف من روسيا تسليمها شروط السلام قبل المحادثات "غير بنّاء".
ورغم الجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة على مدى أشهر، لا يلوح في الأفق التوصل إلى اتفاق يضع حدا للأزمة المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأميركي ماركو روبيو، أمس الأربعاء في مكالمة هاتفية، كيف تعتزم بلاده بدء المحادثات مع الأوكرانيين في تركيا، بحسب موسكو.
من جهته، دعا روبيو لافروف، خلال المكالمة، إلى إجراء محادثات سلام "بحسن نيّة" مع أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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