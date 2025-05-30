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ماكرون يحذّر من خطر رئيسي يواجه العالم

ماكرون خلال منتدى حوار شنغريلا
30 مايو 2025 17:48

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، من خطر رئيسي يواجه العالم في الفترة الراهنة.
وقال ماكرون، خلال "منتدى حوار شانجري-لا الدفاعي" على هامش زيارة تستمر يومين إلى سنغافورة، إن الانقسام بين الولايات المتحدة والصين هو الخطر الرئيسي على العالم حاليا.
وأضاف الرئيس الفرنسي "علينا أن نختار جانبا. إذا فعلنا ذلك، فسنقضي على النظام العالمي، وسندمر بشكل منهجي جميع المؤسسات التي أنشأناها بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على السلام".
وقال إن آسيا وأوروبا لديهما مصلحة مشتركة في منع تفكك النظام العالمي.
وأكد "فلنبن تحالفا إيجابيا جديدا بين أوروبا وآسيا، قائما على معاييرنا ومبادئنا المشتركة".
وأوضح ماكرون "لا شك أن زمن عدم الانحياز قد ولى، وحان زمن تحالفات العمل، ويتعين على الدول القادرة على العمل معا بذل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك".

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المصدر: رويترز
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