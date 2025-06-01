ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات بنيجيريا

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات المدمرة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في ولاية النيجر الواقعة وسط نيجيريا إلى 151 شخصا على الأقل، حسبما أعلنت السلطات المحلية يوم أمس.

ونقلت وكالة "شينخوا" للأنباء، عن إبراهيم حسيني، المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر، قوله إنه تم انتشال أكثر من 50 ضحية أخرى يوم السبت في منطقة موكوا، وهي المنطقة التي شهدت الكارثة.

وذكر حسيني أنه تم إنقاذ 11 مصابا ونقلهم إلى مستشفى قريب، مشيرا إلى أن عدد المتضررين بلغ حتى الآن 318 شخصا، كما تأثرت 503 أسر على الأقل.

وأضاف أن جهود البحث لا تزال مستمرة، بمشاركة غواصين ومتطوعين محليين في عملية الإنقاذ.

وكانت منطقة موكوا قد شهدت هطول أمطار غزيرة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، تسببت في دمار واسع؛ حيث غمرت المياه عشرات المنازل السكنية وجرفتها، في وقت كان بعضها لا يزال مأهولا بالسكان.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية النيجيرية في وقت سابق من هذا الأسبوع توقعات حذرت فيها من هبوب عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة في المنطقة الوسطى من البلاد، بما في ذلك ولاية النيجر.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، مع احتمالية سقوط زخات مطر في المنطقة الجنوبية أيضا.

وأشارت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ يوم الثلاثاء إلى أنها كثفت جهودها للتخفيف من آثار الفيضانات الموسمية على مستوى البلاد.