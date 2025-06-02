الحجاج يتوافدون إلى مكة ومنظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن

توافد أكثر من مليون حاج إلى مدينة مكة المكرمة قبيل انطلاق موسم الحج لهذا العام، في وقت تعهّدت فيه السلطات السعودية بتنظيم حج أكثر أمانا. وبحسب السلطات، وصل حتى يوم الجمعة أكثر من 1.3 مليون حاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء المناسك.وتنطلق المناسك، رسمياً يوم الأربعاء.

وحشدت السلطات السعودية هذا العام أكثر من 40 جهة حكومية و250 ألف موظف، ورفعت مستوى استعدادها لمواجهة مخاطر الحرارة الشديدة. ويُتوقع أن تتجاوز الحرارة هذا الأسبوع 40 درجة مئوية.

وقال وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، إن المساحات المظللة توسّعت بحوالي 50 ألف متر مربع، كما وُضع الآلاف من العاملين في المجال الطبي في حالة تأهب، إضافة إلى نشر أكثر من 400 وحدة تبريد طوال مدة المناسك.

كذلك، ستُستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد تدفق المعلومات والصور، بما في ذلك لقطات من طائرات مسيّرة، للمساعدة في إدارة الحشود الكبيرة في مكة. وعبّر حجاج من مناطق مختلفة عن سعادتهم الغامرة لدى وصولهم إلى مكة المكرمة.

وقبيل انطلاق الحج هذا العام، شنّت السلطات السعودية حملة واسعة ضد الحجاج غير النظاميين، لمنع محاولات التسلل إلى مكة.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني إطلاق طائرة الدرون المخصصة للإطفاء (صقر) المعززة بالذكاء الاصطناعي، ضمن منظومات المديرية للحج لهذا العام، وذلك في حالات الإطفاء أو الإنقاذ في الأماكن المرتفعة أو صعبة الوصول.



وتعمل الطائرة لمدة (12) ساعة بارتفاعات عالية وحمولة تصل إلى نحو (40) كيلوجرامًا بنظام إطفاء متعدد الأغراض وأنظمة إنقاذ وتحكم وأمان وكاميرات حرارية، مع إمكانية بث مباشر للموقع وقابلية الربط بمركز القيادة والتحكم.



