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بركان في صقلية يثور مجدداً ويطلق سحابة رماد

بركان في صقلية يثور مجدداً ويطلق سحابة رماد
3 يونيو 2025 09:34

أطلق بركان جبل إتنا في صقلية سحابة من الدخان والرماد على ارتفاع عدة كيلومترات في السماء يوم الاثنين، لكن المسؤولين أكدوا أن النشاط البركاني لا يشكل خطراً على السكان.

ورفع مستوى التأهب في مطار كاتانيا بسبب النشاط البركاني، لكن لم تسجل أي اضطرابات فورية في حركة الطيران.

وأفاد تحديث رسمي بأن انبعاث سحابة الرماد قد انتهى بحلول فترة بعد الظهر. وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين إن هذا المشهد في أكثر براكين أوروبا نشاطاً نجم عن انهيار جزء من الفوهة الجنوبية الشرقية، مما تسبب في تدفق الحمم الساخنة. وهذه هي المرحلة الـ14 من النشاط البركاني في الأشهر الأخيرة.

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وأضاف ستيفانو برانكا، مسؤول في المعهد في كاتانيا، أن المنطقة الخطرة اقتصرت على قمة جبل إتنا، التي أغلقت أمام السياح كإجراء احترازي. وقال رئيس منطقة صقلية، ريناتو شيفاني، إن تدفقات الحمم التي انبعثت خلال الثوران لم تتجاوز منطقة الاحتواء الطبيعية، "ولا تشكل أي خطر على السكان". وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الهزات الناجمة عن الثوران تم الشعور بها في العديد من البلدات والقرى المحيطة بجبل إتنا. 

المصدر: وكالات
بركان
صقلية
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