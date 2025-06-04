إبطال مفعول 3 قنابل من الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

بعد أكبر عملية إخلاء في تاريخ مدينة كولونيا الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية، تمكن خبراء من إبطال مفعول القنابل الثلاث الكبيرة التي تم العثور عليها والتي تعود إلى فترة الحرب.

جاء ذلك في بيان صادر عن بلدية المدينة، وأوضح أنه بحلول الساعة 19:19 مساء، تمكن المتخصصون في خدمة إزالة الذخائر من إبطال مفعول جميع القنابل.

ونوه البيان إلى أنه سيعاد فتح الشوارع والجسور تدريجيا، وأن من الممكن للسكان العودة إلى منازلهم، مع الإشارة إلى احتمال استمرار الازدحامات المرورية لبعض الوقت.

ووجهت عمدة كولونيا، هنرييت ريكر، الشكر إلى جميع الجهات المشاركة"التي قامت بتنفيذ أكبر عملية إخلاء في كولونيا منذ عام 1945 بهذا المستوى العالي من الاحترافية".

وكان أكثر من 20 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم ضمن دائرة نصف قطرها ألف متر حول موقع العثور على القنابل في حي "دويتس".



