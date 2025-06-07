روسيا وأوكرانيا تتبادلان اتهامات بشأن الأسرى

تبادلت روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت، الاتهامات بشأن تأجيل عملية تبادل الأسرى التي اتفق عليها الطرفان خلال جولتهما الثانية من المباحثات في إسطنبول الاثنين الماضي.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على منصات التواصل الاجتماعي "أرجأ الجانب الأوكراني بشكل غير متوقع ولفترة غير محددة، تسلّم الجثث وتبادل الأسرى".

ولاحقا، أضافت الوزارة في بيان نقلا عن الجنرال ألكسندر زورين "قدم الجانب الروسي للجانب الأوكراني قائمة تضم 640 اسما، لكن الجانب الأوكراني يمتنع حاليا عن تحديد موعد لعودة هؤلاء الأفراد وتسليم العدد المقابل من الأسرى الروس".

لكن الهيئة الأوكرانية لتنسيق معاملة الأسرى قالت، في بيان، إنه لم يكن هناك موعد محدد لإعادة الجثث وإن روسيا لا تلتزم بالمعايير المتفق عليها لتبادل الأسرى، واتهمت موسكو بممارسة "ألعاب".

كانت عملية التبادل هذه، التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع بحسب موسكو وكييف، النتيجة الملموسة للمحادثات الروسية-الأوكرانية المباشرة التي جرت في تركيا الاثنين.

وبموجبها، يتبادل الجانبان 500 أسير لكل منهما، بعدما سبق أن تبادلا ألف أسير من كل جانب في مايو الماضي. كذلك اتفقت كييف وموسكو على تبادل جثث آلاف العسكريين.