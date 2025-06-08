اليابان تريد التوصل إلى اتفاق جمركي مع الولايات المتحدة

تعهد ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين بشأن التعريفات الجمركية، اليوم الأحد، بتكثيف جهوده لمساعدة طوكيو وواشنطن على التوصل إلى اتفاق خلال لقاء مرتقب في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال أكازاوا للصحفيين "سأقوم بكل ما أستطيع" في الفترة التي تسبق الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته وكالة "جيجي" اليابانية للأنباء.

وأدلى أكازاوا، وزير شؤون الانتعاش الاقتصادي الياباني، بهذه التصريحات بعد عودته إلى بلاده قادما من واشنطن، حيث عقد الجولة الخامسة من المفاوضات مع الجانب الأميركي بشأن مراجعة محتملة لسياسة الرسوم الجمركية المرتفعة التي تبنتها إدارة ترامب.

وقد يعقد إيشيبا وترامب اجتماعا ثنائيا على هامش قمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام في كندا بدءا من 15 يونيو الجاري.

وبخصوص وجهة النظر داخل الحكومة اليابانية حول صعوبة إقناع إدارة ترامب بسحب جميع إجراءات الرسوم الجمركية، قال أكازاوا "سلسلة الإجراءات الأميركية مؤسفة".

وأضاف "لا يوجد أي تغيير على الإطلاق في موقفنا من حث الجانب الأميركي على مراجعة إجراءات الرسوم الجمركية".

كان إيشيبا قد صرح الشهر الماضي بعد محادثات مع ترامب "الاستثمار، لا الرسوم الجمركية".

وأكد أن موقف اليابان لمواصلة الضغط على واشنطن لإسقاط جميع إجراءات الرسوم الجمركية الأخيرة لا يتغير، وأنه يؤيد خطط ضخ الاستثمارات اليابانية لتوفير المزيد من فرص العمل في أميركا مقابل ذلك.