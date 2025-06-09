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السعودية تتيح إصدار شهادات إتمام الحج عبر تطبيق «نسك»

السعودية تتيح إصدار شهادات إتمام الحج عبر تطبيق «نسك»
9 يونيو 2025 19:59

أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، عبر تطبيق «نسك»، إمكانية إصدار شهادات إلكترونية للحجاج والعاملين في موسم حج 1446هـ، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتوثيق التجربة الإيمانية للحاج، وتكريم من أسهموا في إنجاح الموسم، وخدمة ضيوف الرحمن. 
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس» يمكن التطبيق حجاج بيت الله الحرام من إصدار شهادة إتمام الحج إلكترونياً بمجرد الانتهاء من أداء المناسك، من خلال خطوات بسيطة تشمل الدخول على التطبيق، واختيار التصميم المناسب للشهادة، ثم إصدارها وحفظها رقمياً.
وتعد هذه الخدمة إحدى وسائل التوثيق الحديثة التي تمنح الحاج ذكرى رمزية مؤثرة لتجربته الإيمانية، وتجسد روح الفخر بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. 
وفي السياق ذاته، أتاحت الوزارة إمكانية إصدار شهادات شكر وتقدير لمنسوبي الجهات العاملة تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، تقديراً لما بذلوه من جهود تنظيمية وميدانية وإنسانية أسهمت في إنجاح الموسم وخدمة ضيوف الرحمن على الوجه الأمثل. وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من الخدمات الرقمية التي يوفرها تطبيق «نسك» لكل دول العالم، بهدف الارتقاء بتجربة الحاج وتعزيز التكامل التقني في رحلة الحج، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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