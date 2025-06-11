العثور على وثائق سرية وخرائط في منزل منفذ هجوم النمسا

قالت الشرطة المحلية اليوم الأربعاء إنه تم العثور على مخططات لتنفيذ هجوم بالقنابل في منزل الشخص المشتبه قيامه بإطلاق النار في مدرسة بمدينة جراتس النمساوية. وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إنها عثرت على قنبلة أنبوبية غير مستخدمة خلال البحث في منزل الطالب السابق 21 عاماً.

وكان مسلح قد فتح النار أمس الثلاثاء في مدرسة ثانوية في جراتس، قبل أن يطلق النار على نفسه، مما أسفر عن مقتل إجمالي 11 شخصاً.

وتم العثور على سلاحين في موقع الحادث.

ولم تكشف خطابات الوداع التي تركها المشتبه به عن الدافع وراء الهجوم. كما قامت الشرطة بتحديث بياناتها بشأن ضحايا الحادث. ووفقاً لأحدث التقارير، فإن سبع فتيات وثلاثة صبية تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً لقوا حتفهم في موقع الحادث.

وكانت الشرطة قد قالت في السابق إن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 15 و17 عاماً.

وتوفيت مدرسة في المستشفى بعد إصابتها بإصابات خطيرة. ومن بين الضحايا شخص بولندي، وبقية الضحايا من النمساويين.

وقالت الشرطة إن 11 مصاباً، تتراوح أعمارهم بين 15 و26 عاماً، مازالوا يتلقون العلاج في المستشفى.