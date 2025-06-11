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جوجل تطالب المزيد من الموظفين بالاستقالة

جوجل تطالب المزيد من الموظفين بالاستقالة
12 يونيو 2025 00:23

عرضت شركة التكنولوجيا الأميركية جوجل على جزء جديد من قوتها العاملة في عدة أقسام رئيسية الاستقالة الطوعية من الشركة، في إطار جولة جديدة من إجراءات خفض التكاليف، وذلك قبل صدور قرار قضائي قد يأمر بتفكيك الشركة التي تتخذ من مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأميركية مقراً لها.
لم يتضح عدد الموظفين الذين يشملهم العرض الذي تم تقديمه  لموظفين في قطاعات محرك البحث والإعلان والأبحاث والهندسة في جوجل، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.
توظف جوجل معظم موظفي شركتها الأم، ألفابت، والبالغ عددهم حوالي 186 ألف موظف حول العالم.
وقالت كورتيناي مينسيني، المتحدثة باسم جوجل، في بيان: "في وقت سابق من هذا العام، أطلقت بعض فرقنا برنامجاً طوعياً للخروج مع مكافأة نهاية الخدمة لموظفي جوجل المقيمين في الولايات المتحدة،  والآن يتم تقديم البرنامج لمجموعات أخرى  لدعم عملنا المهم في المستقبل".
وأضافت مينسيني: "بعض القطاعات تطلب أيضاً من الموظفين الذين يعملون عن بُعد وهم يعيشون بالقرب من المكاتب بالعودة وفق نظام عمل مختلط من أجل جمع الأشخاص بشكل أكبر وجهاً لوجه".
تقدم جوجل حوافز التسريح في انتظار حكم إحدى المحاكم لتحديد مصيرها بعد إعلان وزارة العدل الأميركية سعيها إلى تقسيم جوجل وفصل محرك البحث جوجل عن باقي مكونات الشركة كجزء من قضية عمرها ما يقرب من خمس سنوات.
كما تنتظر الشركة إجراءات تصحيحية في قضية أخرى لمكافحة الاحتكار تتعلق بشبكة الإعلانات الرقمية الخاصة بها.  

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