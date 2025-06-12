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كيف أنقذ المقعد «11A» حياة الناجي الوحيد في تحطم الطائرة الهندية؟

كيف أنقذ المقعد «11A» حياة الناجي الوحيد في تحطم الطائرة الهندية؟
12 يونيو 2025 20:53

نجا رجل بريطاني من أصل هندي يُدعى فيشواش كومار راميش، يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، من حادث تحطم الطائرة الهندية المتجهة إلى مطار لندن جاتويك، والذي وقع بعد أقل من دقيقة على الإقلاع من مدينة أحمد أباد، وأسفر عن مقتل المئات.
وكان راميش جالسًا في المقعد «11A»، وتم العثور عليه على قيد الحياة بينما كان يتلقى العلاج من إصابات متوسطة في الصدر والعينين والقدمين في أحد مستشفيات أحمد أباد.
ووفقًا لما أفاد به ضباط إنقاذ وأفراد من عائلته، فقد تمكن من مغادرة الطائرة عبر نافذة الطوارئ، في مشهد وصفه بأنه "لحظة من النجاة المعجزة".
وقال الناجي في تصريحات محدودة نقلها فريق الإنقاذ: "كل ما أتذكره أن الطائرة ارتجّت بعنف، وبمجرد أن أدركت ما يحدث، اتجهت نحو نافذة الطوارئ وقفزت منها".
وأكد أنه لا يزال تحت المراقبة الطبية، في وقت لم تُصدر فيه الجهات الرسمية أي تحديثات عن حالته الصحية النهائية أو مدى تعافيه المتوقع.
ويُعد راميش الناجي الوحيد من بين 242 شخصًا كانوا على متن الرحلة المنكوبة، التي اصطدمت بمنشأة تابعة لكلية طب محلية، ما أدى أيضًا إلى مصرع عدد من الطلاب.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تحطم طائرة
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