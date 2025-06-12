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لبنان: ضرورة تجديد ولاية «اليونيفيل» من دون أي تعديل

آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
13 يونيو 2025 01:07

بيروت (الاتحاد)

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«اليونيفيل» والجيش اللبناني يوقعان مذكرة تعاون

أكد ميشال مُنَسَّى، وزير الدفاع اللبناني، أمس، ضرورة تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» في بلاده من دون أي تعديل.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن مُنَسَّى زار مقر قيادة «اليونيفيل» في بلدة الناقورة جنوب البلاد.
والتقى الوزير مع القائد العام للقوة الأممية أرولدو لازارو، بحضور ضباط من «اليونيفيل» والجيش، وبحث الإشكالات بين القوة الأممية والأهالي والتي تكررت في بعض البلدات.
وأدان الوزير اللبناني الاعتداءات على قوات «اليونيفيل»، مشدداً على أن «هذه الاعتداءات تخدم إسرائيل».

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