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إيران: إسرائيل تستهدف مطاراً في طهران

إيران: إسرائيل تستهدف مطاراً في طهران
14 يونيو 2025 13:12

 أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم السبت، بأن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أحد مطاري طهران خلال الليل. وبحسب بيانات الوكالة، ضربت انفجارات القسم العسكري من مطار مهر آباد، ما ألحق أضراراً بحظيرة طائرات تستخدم للطائرات المقاتلة. ولا تزال حركة الملاحة الجوية في المطار معلقة.
ونفت وكالة الأنباء الإيرانية تقارير سابقة أفادت باستهداف مدارج المطار. ويقع مطار مهر آباد بوسط طهران، ويستخدم بشكل رئيسي للرحلات الداخلية، ويشكل قاعدة للأسطول الجوي الحكومي، بينما يقع مطار المدينة الدولي على بعد حوالي 40 كيلومترا، جنوب العاصمة.

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