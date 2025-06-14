الأحد 15 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى جراء فيضانات بولاية تكساس

قتلى جراء فيضانات بولاية تكساس
14 يونيو 2025 16:22

قتل 10 أشخاص على الأقل في فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت السلطات.
وضربت أمطار غزيرة مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس صباح الخميس، مما تسبب في حدوث فيضانات مفاجئة على الطرق دفعت المركبات إلى مجرى نهر قريب، وفق قناة التلفزيون المحلية "كينس5".
وقالت السلطات البلدية إن عدد القتلى بلغ 10 حتى ظهر الجمعة.
وأضافت أن أجهزة الطوارئ نفّذت أكثر من 70 عملية إنقاذ في المياه منذ بدء الفيضانات.
وبحسب "كينس5"، يبحث المنقذون في سان أنطونيو عن أربع ضحايا محتملين آخرين على الأقل.
من جهته، قال رئيس بلدية سان أنطونيو رون نيرينبرغ في منشور على منصة إكس الجمعة "قلوبنا مع عائلات أولئك الذين فقدناهم في الفيضانات المفاجئة هذا الأسبوع، ومع العائلات التي تواصل البحث عن أحبائها".

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يختتم زيارة عمل إلى الولايات المتحدة
اضطرابات داخل مركز احتجاز مهاجرين في نيوجيرسي
المصدر: آ ف ب
أميركا
تكساس
فيضانات
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
14 يونيو 2025
علم الإمارات
اقتصاد
1.77 تريليون درهم الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
اليوم 12:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
وزارة الدفاع الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 12:33
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
الأخبار العالمية
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
اليوم 12:28
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
الرياضة
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
اليوم 12:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©