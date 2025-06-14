قتلى جراء فيضانات بولاية تكساس

قتل 10 أشخاص على الأقل في فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت السلطات.

وضربت أمطار غزيرة مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس صباح الخميس، مما تسبب في حدوث فيضانات مفاجئة على الطرق دفعت المركبات إلى مجرى نهر قريب، وفق قناة التلفزيون المحلية "كينس5".

وقالت السلطات البلدية إن عدد القتلى بلغ 10 حتى ظهر الجمعة.

وأضافت أن أجهزة الطوارئ نفّذت أكثر من 70 عملية إنقاذ في المياه منذ بدء الفيضانات.

وبحسب "كينس5"، يبحث المنقذون في سان أنطونيو عن أربع ضحايا محتملين آخرين على الأقل.

من جهته، قال رئيس بلدية سان أنطونيو رون نيرينبرغ في منشور على منصة إكس الجمعة "قلوبنا مع عائلات أولئك الذين فقدناهم في الفيضانات المفاجئة هذا الأسبوع، ومع العائلات التي تواصل البحث عن أحبائها".



