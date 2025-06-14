الأحد 15 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر.. المؤبد بحق 5 أشخاص في قضية "داعش سوهاج"

مطرقة القاضي
14 يونيو 2025 18:55

 قضت الدائرة الأولى إرهاب في مصر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بمحافظة القاهرة، اليوم السبت، حضوريا بالسجن المؤبد على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "داعش سوهاج" وإدراجهم على قوائم الإرهاب، في القضية رقم 48 لسنة 2024، جنايات أمن الدولة.
جاء في أمر الإحالة أنه، خلال الفترة من عام 2018 حتى 13 أكتوبر من عام 2019، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا له وأمدوه بأموال ومقرات ومعلومات ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات.
ووجه للمتهمين أنهم حضروا لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصد المتهمان الأول والثالث مركز شرطة جرجا، نقطة شرطة بيت داوود وكنيسة بمدينة جرجا، بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، ورصد المتهمان الثاني والثالث مطار سوهاج الدولي حيث وقفوا على قوام أفراد تأمين تلك المنشآت وتسليحهم، وتلقى المتهم الثالث تعليمات في كيفية تصنيع الأدوات المفرقعة، تمهيدا لاستهداف تلك المنشآت بعبوات مفرقعة وتخريبها وقتل أفراد تأمينها. وحاز المتهمون جميعا أسلحة تقليدية عبارة عن "مواد وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المفرقعة"، وروجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية بأن نشروا عبر حسابات شخصية ووهمية على موقع فيسبوك أفكار ومعتقدات جماعة داعش الداعية لاستخدام العنف.

أخبار ذات صلة
مصر تدعو إلى توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية
مصر: ملتزمون بإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية في غزة
المصدر: د ب أ
داعش
محاكمة
السجن المؤبد
سوهاج
مصر
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
14 يونيو 2025
علم الإمارات
اقتصاد
1.77 تريليون درهم الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
اليوم 12:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
وزارة الدفاع الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 12:33
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
الأخبار العالمية
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
اليوم 12:28
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
الرياضة
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
اليوم 12:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©