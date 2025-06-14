مصر.. المؤبد بحق 5 أشخاص في قضية "داعش سوهاج"

قضت الدائرة الأولى إرهاب في مصر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بمحافظة القاهرة، اليوم السبت، حضوريا بالسجن المؤبد على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "داعش سوهاج" وإدراجهم على قوائم الإرهاب، في القضية رقم 48 لسنة 2024، جنايات أمن الدولة.

جاء في أمر الإحالة أنه، خلال الفترة من عام 2018 حتى 13 أكتوبر من عام 2019، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا له وأمدوه بأموال ومقرات ومعلومات ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات.

ووجه للمتهمين أنهم حضروا لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصد المتهمان الأول والثالث مركز شرطة جرجا، نقطة شرطة بيت داوود وكنيسة بمدينة جرجا، بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، ورصد المتهمان الثاني والثالث مطار سوهاج الدولي حيث وقفوا على قوام أفراد تأمين تلك المنشآت وتسليحهم، وتلقى المتهم الثالث تعليمات في كيفية تصنيع الأدوات المفرقعة، تمهيدا لاستهداف تلك المنشآت بعبوات مفرقعة وتخريبها وقتل أفراد تأمينها. وحاز المتهمون جميعا أسلحة تقليدية عبارة عن "مواد وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المفرقعة"، وروجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية بأن نشروا عبر حسابات شخصية ووهمية على موقع فيسبوك أفكار ومعتقدات جماعة داعش الداعية لاستخدام العنف.