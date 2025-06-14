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إسرائيل: نتحرك "بحرية في الأجواء" من غرب إيران إلى طهران

صواريخ في الجو خلال التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل
14 يونيو 2025 20:07

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه بات يتمتع بـ"حرية الحركة في الأجواء" من غرب إيران وصولا إلى العاصمة طهران، حيث شنّت سبعون طائرة حربية تابعة له ضربات خلال الليل.
وقال إيفي ديفرين المتحدث باسم الجيش للصحافيين "أقمنا منطقة نحظى فيها بحرية الحركة في الأجواء من غرب إيران وصولا إلى طهران".
وتقع العاصمة الإيرانية على بعد حوالى 450 كيلومترا عن الحدود مع العراق.
وأكد ديفرين أن "طهران لم تعد بمأمن"، مضيفا أن سلاح الجو شنّ ضربات واسعة شاركت فيها أكثر من 70 طائرة مقاتلة على أكثر من 40 هدفا في المدينة خلال الليل، في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنّ هذه المرة الأولى التي تعمل فيها طائرات إسرائيلية في "هذا المجال الجوي بالتحديد"، موضحا أنّها تتحرّك الآن "بحرية فوق طهران".
وأضاف "هذه أيضا أعمق عملية اختراق نقوم بها داخل الأراضي الإيرانية حتى الآن"، مؤكدا أنّ "الوصول إلى طهران يحمل دلالات استراتيجية وعملياتية كبيرة".
أطلقت إسرائيل الجمعة هجوما غير مسبوق على إيران، حيث استهدفت حوالى 200 موقع عسكري ونووي، وفقا لديفرين. كما أسفرت الضربات عن مقتل قادة عسكريين، وعلماء نوويين ومسؤولين كبار آخرين.
وأعلنت إيران مقتل 78 شخصا وإصابة 320 آخرين بجروح في الجولة الأولى من الضربات، مؤكدة أن غالبيتهم مدنيون.
وردّت طهران بهجمات صاروخية وبإطلاق طائرات مسيّرة على إسرائيل، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة أكثر من 70 آخرين بينهم سبعة عسكريين، وأحدث أضرارا في عدد من المدن.

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المصدر: وكالات
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المجال الجوي
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