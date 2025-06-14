الأحد 15 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفاة أول امرأة تتولى رئاسة نيكاراغوا عن 95 عاما

بيوليتا تشامورو، رئيسة نيكاراغوا السابقة
14 يونيو 2025 22:41

توفيت بيوليتا تشامورو، رئيسة نيكاراغوا السابقة عن 95 عاما، حسبما ذكرت أسرتها في بيان اليوم السبت. 
اقتحمت تشامورو، ربة البيت البسيطة، عالم السياسة بسبب اغتيال زوجها وأذهلت العالم بالإطاحة بحزب ساندينستا الحاكم في انتخابات رئاسية وأنهت الحرب الأهلية في نيكاراجوا.
أصبحت الرئيس الخامس والخمسين لنيكاراجوا وحكمت البلاد بين عامي 1990 و1997.
أدارت أول امرأة تتولى الرئاسة في البلاد تحولا مضطربا إلى السلام بعد حوالي عقد من الصراع بين حكومة حزب "ساندينستا" بقيادة دانييل أورتيغا ومتمردي الكونترا.
استمرت ولاية تشامورو الوحيدة لحوالي سبع سنوات، وهي أطول ولاية لقائد منتخب ديمقراطيا في نيكاراغوا. وعند انتهاء ولايتها، سلمت السلطة إلى خلفها المدني المنتخب.

أخبار ذات صلة
وفاة فريدريك فورسايث أحد أبرز كتّاب روايات التشويق
المصدر: د ب أ
نيكاراغوا
وفاة
رئيسة سابقة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
14 يونيو 2025
الشرطة الألمانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حريق كبير في ألمانيا يتسبب بخسائر كبيرة
اليوم 12:44
علم الإمارات
اقتصاد
1.77 تريليون درهم الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
اليوم 12:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
وزارة الدفاع الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 12:33
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
الأخبار العالمية
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©