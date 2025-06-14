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إيران تفعّل دفاعات جوية في طهران مع تواصل التصعيد مع إسرائيل

إطلاق صواريخ خلال التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل
14 يونيو 2025 23:56

فعّلت إيران دفاعاتها الجوية، مساء اليوم السبت، في أجواء طهران وست محافظات أخرى وفي محيط ميناء بندر عباس، وفق الإعلام الإيراني، في حين توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرب مزيد من الأهداف.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني ووكالة "تسنيم" بأن الدفاعات الجوية "بدأت تنشط" فوق طهران ومحافظات هرمزكان (جنوب) وكرمنشاه (غرب) وقم (وسط) وأذربيجان الغربية (غرب) وخوزستان (جنوب غرب).
كما أفاد التلفزيون بتفعيل الدفاعات الجوية في محيط بندر عباس، أهم موانئ البلاد الواقع في جنوبها.
وفيما لوّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بـ"رد أشد وأقوى" في حال واصلت إسرائيل ضرباتها، أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أنه استهدف، اليوم السبت، أنظمة دفاع جوي في منطقة طهران و"عشرات" منصات إطلاق صواريخ أرض - أرض.
وفي حين شدّدت إسرائيل على أن سلاح الجو بات يتمتع بـ"حرية الحركة" في غرب إيران وصولا إلى العاصمة طهران، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قصف منشأة تحت الأرض تضم صواريخ أرض-أرض وكروز في مدينة خرم آباد.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين "أقمنا منطقة نحظى فيها بحرية الحركة في الأجواء من غرب إيران وصولا إلى طهران... لم تعد طهران بمأمن" مضيفا أن سلاح الجو "شن ضربات واسعة شاركت فيها أكثر من 70 طائرة مقاتلة على أهداف في طهران".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "سنضرب كل موقع، كل هدف"، مضيفا "وجهنا ضربة فعلية لبرنامجهم النووي".
وتابع "لقد عبّدنا طريقا إلى طهران. قريبا جدا سترون الطائرات الإسرائيلية، سلاح جوّنا، طيّارونا، في سماء طهران".

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المصدر: وكالات
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إسرائيل
التصعيد العسكري
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