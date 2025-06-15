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حريق كبير في ألمانيا يتسبب بخسائر كبيرة

الشرطة الألمانية (أرشيفية)
15 يونيو 2025 12:44

اندلع حريق كبير في 6 مبان في البلدة القديمة لمدينة فيلينجن-شفينينجن الألمانية مساء أمس السبت. وقال مدير عمليات الإطفاء، روبرت فريدريش، اليوم الأحد إن الحريق تسبب في انهيار جزئي في اثنين من المباني، مشيرا في المقابل إلى أنه ليس من المتوقع حدوث انهيارات أخرى. وبحسب بيانات الشرطة، أصيب في الحريق 4 سكان بإصابات طفيفة، كما أصيب اثنان من قوات الإطفاء وتلقيا العلاج في أحد المستشفيات، كما أصيب ثالث وتلقى العلاج في الموقع. وشارك في عملية الإطفاء نحو 100 فرد. وتقدر الشرطة وقوات الإطفاء الخسائر المادية بملايين اليورو. وتتميز البلدة القديمة في فيلينجن-شفينينجن الواقعة في ولاية بادن-فورتمبرج بمبانيها التاريخية وسماتها المعمارية التي تعود إلى العصور الوسطى، ما جعلها نقطة جذب سياحي. واندلعت النيران في شرفة أحد المنازل، ثم امتدت النيران إلى مبان أخرى وتسببت في تصاعد أدخنة كبيرة فوق المدينة. وتحقق السلطات في الحادث لمعرفة سبب اندلاع الحريق. 

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المصدر: وكالات
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