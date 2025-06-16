الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أمطار غزيرة تودي بحياة العشرات في الكونغو الديموقراطية

أمطار غزيرة في الكونغو الديموقراطية(أرشيفية)
16 يونيو 2025 10:20

لقي ما لا يقل عن 29 شخصاً مصرعهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، جراء هطول أمطار غزيرة في عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الإثنين.

وألحقت الأمطار الغزيرة غير المعتادة في موسم الجفاف أضرارا جسيمة بالمدينة، حيث غمرت المياه الطرق، وأدت إلى شلل في البنية التحتية، وتسببت في انقطاع الكهرباء والمياه على نطاق واسع.

وقال حاكم كينشاسا، دانيال بومبا، إن جهود الإجلاء وإعادة التوطين المؤقتة جارية، كما حث السكان المحليين على تعزيز الوعي بمخاطر الكوارث واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

أخبار ذات صلة
قتلى جراء فيضانات بولاية تكساس
قتلى في فيضانات سان أنطونيو الأميركية

ورغم أن البلاد تمر حاليا بموسم الجفاف، إلا أن كمية الأمطار المسجلة بلغت 90 ملليمترا، وهي الأعلى في مثل هذا الوقت من العام خلال السنوات الأخيرة، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية عن سلطات الأرصاد الجوية.

يُذكر أن موسم الأمطار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمتد عادة من نوفمبر حتى مايو. وتشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة، ما قد يتسبب في مزيد من الأضرار في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.

 

المصدر: وكالات
الكونغو الديمقراطية
فيضانات
أمطار غزيرة
آخر الأخبار
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
الرياضة
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
اليوم 20:37
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
الأخبار العالمية
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
اليوم 20:37
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اقتصاد
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اليوم 20:32
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اقتصاد
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اليوم 20:25
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اقتصاد
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©