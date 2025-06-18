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ترامب يمدد الموعد النهائي لبيع تيك توك

ترامب يمدد الموعد النهائي لبيع تيك توك
18 يونيو 2025 07:59

قال البيت الأبيض اليوم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيمدد مهلة تنتهي في 19 يونيو لشركة بايت دانس الصينية لبيع أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة 90 يوماً، وذلك على الرغم من وجود قانون يلزم ببيعه أو إغلاقه في حالة عدم إحراز تقدم يذكر.

كان ترامب قد منح بالفعل مهلة مؤقتة مرتين لتنفيذ الحظر الذي فرضه الكونجرس على تيك توك والذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سيوقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً إضافياً هذا الأسبوع للإبقاء على استمرار عمل تيك توك".

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
تيك توك
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