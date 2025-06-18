لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط

في ظل الحرب الإسرائيلية على إيران، قررت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران تمديد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط لفترة أطول.

وأعلنت الشركة من مقرها في فرانكفورت اليوم الأربعاء، أنها ستواصل تعليق رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 30 يونيو الجاري، في حين أنها ستواصل تعليق رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان وإلى مدينة أربيل العراقية حتى 11 يوليو المقبل، علما بأن لوفتهانزا كانت تعتزم بالأساس تعليق هذه الرحلات حتى 20 يونيو الجاري.

كما أفادت لوفتهانزا بأن رحلات مجموعتها من وإلى العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك إلى تل أبيب في إسرائيل، ستبقى معلقة حتى 31 يوليو "بسبب الوضع الحالي".



