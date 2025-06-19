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إجلاء الآلاف بعد فيضانات ضربت جنوب الصين

إجلاء الآلاف بعد فيضانات ضربت جنوب الصين
19 يونيو 2025 09:10

قالت السلطات المحلية، في الصين إن الأمطار الغزيرة المستمرة، أثرت حتى ظهر أمس الأربعاء، على قرابة 300 ألف من سكان محافظة هوايجي بمدينة تشاوتشينغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، ما أدى إلى إجلاء حوالي 70 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمنا.

 

وضربت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار "ووتيب" الذي يعتبر أول إعصار في العام الجاري، إلى جانب منخفض جوي عالي المستوى وأمطار موسمية، المنطقة منذ يوم السبت الماضي. 

 

ووصل منسوب المياه في محطة هيدرولوجية على نهر هوايجي صباح أمس، إلى 55.22 مترا متجاوزا مستوى التحذير بـ5.22 مترا. 

 

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وتأثرت 19 بلدة في المحافظة بالفيضانات التي ألحقت أضرارا واسعة النطاق بالسدود والطرق والأراضي الزراعية وأدت إلى إصابة 15 شخصا، من دون تسجيل حالات تهدد حياتهم. 

 

وأعلنت السلطات في المناطق المتضررة تعبئة أكثر من 10 آلاف فرد إنقاذ وأكثر من 500 وحدة من معدات الطوارئ، ورفعت محافظة هوايجي مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالفيضانات إلى أعلى مستوى، إلى جانب تعليق الدراسة والعمل والإنتاج والنقل والأنشطة التجارية في جميع أنحاء المحافظة.

 

المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
الصين
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