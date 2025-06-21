إيران تتوعّد إسرائيل برد "أكثر تدميرا"

توعّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، إسرائيل برد "أكثر تدميرا" على هجماتها، وذلك في خضمّ التصعيد الذي دخل يومه التاسع بين إيران وإسرائيل.

وفي ظل تمسّك طهران برفض التفاوض بشأن برنامجها النووي مع تواصل الضربات الإسرائيلية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن مهلة "أسبوعين" التي حددها الخميس ليقرر ما إذا كان سيوجه ضربة لإيران هي "حد أقصى"، وأنه قد يتخذ قراره قبل انتهائها.

ووفق وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، فقد قال بزشكيان، في محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ ردّ طهران على التصعيد الإسرائيلي "سيكون أكثر تدميرا".

ونقلت الوكالة عن بزشكيان قوله لماكرون "نحن مستعدون للمناقشة والتعاون لبناء الثقة في مجال الأنشطة النووية السلمية. ومع ذلك، لا نقبل بخفض الأنشطة النووية إلى الصفر تحت أي ظرف".

جاء ذلك فيما استمرّ تبادل الهجمات، اليوم السبت، بين إسرائيل وإيران، حيث سُمعت أصوات انفجارات مساءً في وسط وشمال طهران.

وبحسب أحدث حصيلة للسلطات الإسرائيلية، أدت الضربات الإيرانية إلى مقتل 25 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، بأن حصيلة القتلى وصلت إلى 400 شخص، بينما أُصيب 3056 آخرون بجروح.