الأحد 22 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إيران تتوعّد إسرائيل برد "أكثر تدميرا"

آثار قصف إيراني على تل أبيب
21 يونيو 2025 23:25

توعّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، إسرائيل برد "أكثر تدميرا" على هجماتها، وذلك في خضمّ التصعيد الذي دخل يومه التاسع بين إيران وإسرائيل.
وفي ظل تمسّك طهران برفض التفاوض بشأن برنامجها النووي مع تواصل الضربات الإسرائيلية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن مهلة "أسبوعين" التي حددها الخميس ليقرر ما إذا كان سيوجه ضربة لإيران هي "حد أقصى"، وأنه قد يتخذ قراره قبل انتهائها.
ووفق وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، فقد قال بزشكيان، في محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ ردّ طهران على التصعيد الإسرائيلي "سيكون أكثر تدميرا".
ونقلت الوكالة عن بزشكيان قوله لماكرون "نحن مستعدون للمناقشة والتعاون لبناء الثقة في مجال الأنشطة النووية السلمية. ومع ذلك، لا نقبل بخفض الأنشطة النووية إلى الصفر تحت أي ظرف".
جاء ذلك فيما استمرّ تبادل الهجمات، اليوم السبت، بين إسرائيل وإيران، حيث سُمعت أصوات انفجارات مساءً في وسط وشمال طهران.
وبحسب أحدث حصيلة للسلطات الإسرائيلية، أدت الضربات الإيرانية إلى مقتل 25 شخصا.
وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، بأن حصيلة القتلى وصلت إلى 400 شخص، بينما أُصيب 3056 آخرون بجروح.

أخبار ذات صلة
«التعاون الخليجي»: عواقب كارثية لاستمرار  الهجمات الإسرائيلية على إيران
الأمم المتحدة تحذر من أزمة لاجئين جديدة بسبب الحرب
المصدر: آ ف ب
إيران
إسرائيل
التصعيد العسكري
آخر الأخبار
تصاعد الدخان عقب هجوم إسرائيلي على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: عواقب كارثية لاستمرار  الهجمات الإسرائيلية على إيران
اليوم 01:14
أجانب يغادرون إسرائيل نحو الأردن (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من أزمة لاجئين جديدة بسبب الحرب
اليوم 01:14
سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من الأردن
الأخبار العالمية
سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من الأردن
اليوم 01:14
رجال إطفاء يُخمدون حريقاً إثر غارة روسية على منطقة في أوكرانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تستعيد جثامين 20 من جنودها كانت أرسلتهم لكييف
اليوم 01:14
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: فلسطين أطول أزمة لجوء في العالم لم تحل بعد
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©