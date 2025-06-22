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رئيس الدولة يبحث مع سلطان عُمان والرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء إيطاليا احتواء التصعيد في المنطقة

رئيس الدولة يبحث مع سلطان عُمان والرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء إيطاليا احتواء التصعيد في المنطقة
22 يونيو 2025 23:43

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصالات هاتفية، مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، ومعالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة تمس أمن دول المنطقة واستقرارها، وذلك إثر الهجمات الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وشدد سموه والقادة على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للوقف الفوري للتصعيد واحتواء الأزمة، من خلال فتح قنوات للحوار تسهم في الوصول إلى حلول سلمية، بما يجنب المنطقة وشعوبها مزيداً من الأزمات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

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صوت الحكمة
المصدر: وام
محمد بن زايد
سلطنة عمان
فرنسا
إيطاليا
التصعيد العسكري
منطقة الشرق الأوسط
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