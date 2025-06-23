ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كنيسة في سوريا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الاثنين نقلا عن وزارة الصحة أن عدد قتلى تفجير كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق ارتفع إلى 25 شخصاً. وأكدت الوزارة في بيان، نقله اليوم الإثنين تليفزيون سوريا، جاهزية الفرق الطبية والإسعافية بشكل كامل، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ويتم متابعة حالتهم الصحية بشكل مباشر ومستمر.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط تنظيم داعش في تنفيذ الهجوم. وأفاد المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي، بأن منفذ الهجوم هو انتحاري دخل الكنيسة وفجر نفسه بعد إطلاق النار. وأضاف نور الدين البابا أن "الهجوم لم يستهدف طائفة بعينها، بل كل السوريين". ولفت إلى أن أمن دور العبادة "خط أحمر"، وأن كل من تورط في العملية سيحاسب. وعقب التفجير، فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا محكما في محيط الكنيسة، وشملت الإجراءات إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها، إلى جانب إغلاق كنائس أخرى في مناطق باب توما، وباب شرقي، والقصاع، ودويلعة، تحسبا لأي هجمات محتملة، بحسب تليفزيون سوريا.