الثلاثاء 24 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كنيسة في سوريا

يتفقد الناس ورجال الإنقاذ الأضرار في موقع هجوم
23 يونيو 2025 12:13

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الاثنين نقلا عن وزارة الصحة أن عدد قتلى تفجير كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق ارتفع إلى 25 شخصاً. وأكدت الوزارة في بيان، نقله اليوم الإثنين تليفزيون سوريا، جاهزية الفرق الطبية والإسعافية بشكل كامل، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ويتم متابعة حالتهم الصحية بشكل مباشر ومستمر.
ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط تنظيم داعش في تنفيذ الهجوم. وأفاد المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي، بأن منفذ الهجوم هو انتحاري دخل الكنيسة وفجر نفسه بعد إطلاق النار. وأضاف نور الدين البابا أن "الهجوم لم يستهدف طائفة بعينها، بل كل السوريين". ولفت إلى أن أمن دور العبادة "خط أحمر"، وأن كل من تورط في العملية سيحاسب. وعقب التفجير، فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا محكما في محيط الكنيسة، وشملت الإجراءات إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها، إلى جانب إغلاق كنائس أخرى في مناطق باب توما، وباب شرقي، والقصاع، ودويلعة، تحسبا لأي هجمات محتملة، بحسب تليفزيون سوريا. 

أخبار ذات صلة
الرئيس السوري يعلّق على تفجير كنيسة في دمشق
مصر تدين التفجير اللإرهابي بكنيسة "مار إلياس" في دمشق
المصدر: وكالات
تفجير انتحاري
دمشق
سوريا
آخر الأخبار
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
الأخبار العالمية
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
اليوم 02:29
إطلاق صواريخ اعتراضية عقب استهداف قاعدة العديد في الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: استهداف قطر مخالفة واضحة للقانون الدولي
اليوم 01:49
أفراد الطوارئ في موقع اصطدام بعد هجوم صاروخي من إيران على إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لمعالجة قضايا المنطقة عبر المسار الدبلوماسي
اليوم 01:49
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة سكان غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث آلاف النازحين في غزة
اليوم 01:49
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
الأخبار العالمية
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
اليوم 01:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©