إيران تتوعد بـ"رد حازم" على القصف الأميركي

توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، بالرد بشكل حازم على الضربات الأميركية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية في إيران.

وقال موسوي، في شريط فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، إن هذا الهجوم "لن يمر من دون رد"، مشددا على أن طهران "ستقوم برد حازم" على العملية الأميركية.

وتابع موسوي "بصرف النظر عن حجم الخسائر، فإن مجرد انتهاك هذه السيادة لن يمر من دون رد".

وقصفت الولايات المتحدة مواقع فوردو ونطنز وأصفهان في إيران بعد أكثر من أسبوع على بدء التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر أمس الأحد، إن الطائرات الأميركية "دمّرت بشكل تام وكامل" المنشآت التي استهدفتها في تلك المواقع.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية بلغ حتى الآن 224 شخصا على الأقل، بينما أصيب أكثر من 1200 آخرين بجروح.

وفي إسرائيل، أسفرت الضربات الإيرانية عن مقتل 24 شخصا، وفقا للحكومة.