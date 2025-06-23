الأردن يدين الهجوم على دولة قطر

دان الأردن بشدة الهجوم الذي شنته إيران على دولة قطر، اليوم الاثنين، مضيفا أنه يعتبر خرقًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وللقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان نشرته على منصة "إكس"، "تضامن المملكة المطلق مع قطر في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها لأي خطوة تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها".

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة، وحذّر من تبعات استمراره وتوسعه على أمن المنطقة واستقرارها وعلى الأمن والسلم الدوليين.

وشدّد السفير القضاة على "ضرورة إنهاء كل الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة".