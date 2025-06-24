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ترامب ينشر إشادة من أمين عام الناتو

ترامب ينشر إشادة من أمين عام الناتو
24 يونيو 2025 21:56

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو في طريقه إلى قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في هولندا، رسالة إشادة من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، يهنئ فيها الرئيس الأميركي على إنجازاته في السياسة الخارجية بما في ذلك جعل الحلف يزيد من الإنفاق الدفاعي. 

وكتب روته في الرسالة: «أنتم تطيرون إلى نجاح كبير آخر في لاهاي هذا المساء»، ونشر ترامب لقطة شاشة للرسالة على منصة «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء.

وتابع روته «لم يكن الأمر سهلا، لكننا جعلناهم جميعا يوقعون على 5 %»، مشيرا إلى خطط الحلف لزيادة الإنفاق المتعلق بالدفاع رسميا إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف جديد طالب به ترامب. 

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: «دونالد، لقد دفعتنا إلى لحظة مهمة حقا لأمريكا وأوروبا والعالم». 
وأضاف: «ستحقق شيئا لم يتمكن أي رئيس أميركي من تحقيقه خلال عقود... سوف تدفع أوروبا مبالغ كبيرة، كما ينبغي عليهم أن يفعلوا، وسيكون هذا انتصارا لكم».

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المصدر: وكالات
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