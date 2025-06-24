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قادة «الناتو» يحضرون مأدبة عشاء ملكية قبل افتتاح قمة الناتو

قادة «الناتو» يحضرون مأدبة عشاء ملكية قبل افتتاح قمة الناتو
25 يونيو 2025 00:59

اجتمع قادة دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مساء الثلاثاء، في قصر «هويس تين بوش» بمدينة لاهاي، لحضور مأدبة عشاء رسمية أقامتها العائلة الملكية الهولندية، عشية انطلاق قمة تستمر يومين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب آخر القادة وصولًا، إذ حطّت طائرته في مطار سخيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام قبل أقل من ساعة من بدء العشاء الرسمي.


وشهد الحدث حضور عدد من قرينات القادة، حيث وصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني برفقة زوجته ديانا فوكس كارني، بينما حضر المستشار الألماني فريدريش ميرتس بمفرده، في غياب زوجته شارلوت.

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كما شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرتديًا زيًا أسود، دون مرافقة، إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وجميعهم حضروا بدون قرناء.


ويُنظر إلى هذه المأدبة كمقدمة دبلوماسية رمزية لقمة من المتوقع أن تشهد نقاشات حاسمة حول الإنفاق الدفاعي، وتعزيز جاهزية الحلف في مواجهة التحديات الأمنية.

 

المصدر: وكالات
حلف شمال الأطلسي
الناتو
لاهاي
هولندا
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أمستردام
مارك كارني
فولوديمير زيلينسكي
جورجيا ميلوني
بيدرو سانشيز
كير ستارمر
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