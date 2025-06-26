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وفاة 15 شخصاً في حوادث غرق بألمانيا

تعبيرية
26 يونيو 2025 10:00

 شهدت ألمانيا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، أكثر حوادث الغرق دموية منذ بداية هذا العام، وواحدة من أسوأ الحوادث خلال السنوات العشر الماضية، وفقا لما أفادت به الجمعية الألمانية لإنقاذ الحياة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، عن المتحدث باسم الجمعية، مارتن هولتسهاوزه، قوله إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم في حوادث غرق نهاية الأسبوع الماضي، في أكثر عطلة نهاية أسبوع دموية هذا العام، وواحدة من الأكثر دموية خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أن العدد قد يرتفع مع استمرار تقييم جميع الحالات.

وذكرت الجمعية، التي تصف نفسها بأنها أكبر منظمة تطوعية لإنقاذ الحياة في المياه على مستوى العالم، أن عدد ضحايا الغرق في ألمانيا في ازدياد مستمر للسنة الثالثة على التوالي؛ إذ بلغ عدد حالات الغرق في عام 2024 وحده،411 حالة، بزيادة 31 حالة عن العام السابق.

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وقال هولتسهاوزه: "في عطلات نهاية الأسبوع الحارة، يزداد دائماً خطر وقوع حوادث أثناء السباحة، لكن لا أستطيع تفسير سبب وفاة هذا العدد الكبير من الأشخاص في عطلة نهاية الأسبوع الماضية".

وأوضح أن خطر الغرق يزداد عموماً مع التغير المناخي، نظرا لزيادة عدد أيام الصيف الحارة، ما يرفع أيضاً من المخاطر المرتبطة بالحرارة المرتفعة.

ودعا المتحدث إلى توسيع نطاق المسابح والمناطق المخصصة للسباحة التي تخضع للإشراف في جميع أنحاء ألمانيا للحد من هذه الحوادث.

المصدر: وام
الغرق
السباحة
ألمانيا
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