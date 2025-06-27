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ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في كولومبيا

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في كولومبيا
27 يونيو 2025 09:30

ارتفعت حصيلة الانزلاق الارضي الناجم عن أمطار غزيرة قرب ميديين في شمال غرب كولومبيا الثلاثاء إلى 16 قتيلاً، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الخميس.

وفاد حاكم مقاطعة أنتيوكيا، أندريس خوليان ريندون على إكس عن ارتفاع حصيلة الكارثة إلى 16 قتيلاً وثمانية مفقودين.

وفي بلدة بيجيو القريبة من ميديين، تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بين أطنان من التربة في منطقة جبلية للعثور على المفقودين وانتشال جثث من قضى في الانزلاق الأرضي.
وحذرت رئيسة بلدية بيجيو لورينا غونزاليس بأن الأرض لا تزال "غير ثابتة" مشيرة إلى أن عمال الإغاثة يواجهون "مخاطر كبرى".

وأظهرت صور تمّ تداولها على منصات التواصل منازل غمرها الطين في منطقة جبلية قرب ميديين.
وغالباً ما تتعرض مقاطعة أنتيوكيا الواقعة في جبال الأنديز بغرب كولومبيا، لانزلاقات أرضية خلال موسم الأمطار. وقتل خمسة أشخاص الشهر الماضي جراء انزلاق في سابانيتا، وهي أيضاً من ضواحي ميديين.

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المصدر: وكالات
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