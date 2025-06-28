إيران تُعيد فتح جزء من مجالها الجوي أمام الرحلات العابرة

أعادت إيران، اليوم السبت، فتح جزء من المجال الجوي أمام شركات الطيران الأجنبية التي تحلق فوق أراضيها، في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل الإيرانية، مجيد إخوان، إن "المجال الجوي فوق وسط وغرب البلاد أعيد فتحه حالياً، ولكن فقط للرحلات الدولية"، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

والأربعاء الماضي، استؤنفت الرحلات بشكل تدريجي، ولكنها اقتصرت على شرق إيران في حين ظلت معلقة في بقية المناطق، خصوصاً في العاصمة طهران حيث لا يزال مطاراها مغلقين.

ولم يتم الإعلان عن أي موعد لاستئناف كامل لحركة الملاحة الجوية في البلاد.

وكانت إيران قد أغلقت مجالها الجوي في 13 يونيو الحالي، بعد أن تعرّضت أراضيها لاستهداف عسكري إسرائيلي.