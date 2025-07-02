ثعبان يتسبب في تأخير رحلة بأستراليا

ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء، أن رحلة داخلية أسترالية تأخرت لمدة ساعتين، بعد العثور على ثعبان مختبيء في مخزن الشحن بالطائرة.

وتم العثور على الثعبان، بينما كان الركاب يستقلون "رحلة فيرجن استراليا رقم في.إيه337" في مطار ملبورن، متوجهين إلى بريسبان، حسب ما ذكره صائد الثعابين مارك بيلي.

وتبين أن الثعبان أخضر اللون كان غير مؤذ، طوله 60 سنتيمترا(قدمين).

لكن بيلي قال إنه اعتقد أنه قد يكون ساما عندما اقترب منه في المخزن المظلم، مضيفا: "لم أدرك أن الثعبان ليس ساما إلا بعد أن أمسكت به. حتى تلك اللحظة، بدا الأمر خطيرا جدا بالنسبة لي".

يشار إلى أن موطن معظم الثعابين الأكثر سمية في العالم الأصلي هو أستراليا، ولأسباب تتعلق بالحجر الصحي، لا يمكن إعادة الثعبان إلى البرية.

وتم تسليم الثعبان وهو من الأنواع المحمية إلى طبيب بيطري في ملبورن للعثور على مكان به مربي ثعابين مرخص له.