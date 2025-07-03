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مجلس الوزراء الجديد في تايلاند يؤدي اليمين الدستورية

رئيس وزراء تايلاند الجديد بالإنابة فومثام ويشاياتشاي بعد اجتماع في مقر الحكومة في بانكوك
3 يوليو 2025 14:01

أدى أعضاء مجلس الوزراء التايلاندي الجديد اليمين الدستورية اليوم الخميس، بما في ذلك رئيسة الوزراء الموقوفة عن العمل بايتونجتارن شيناواترا التي تخضع لتحقيق. وجرى تعليق عمل بايتونجتارن شيناواترا كرئيسة الوزراء أول أمس الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي اعتمد فيه ملك البلاد تشكيل مجلس الوزراء اختيرت فيه شيناواترا وزيرة للثقافة. وترأس القائم بأعمال رئيس الوزراء سوريا جونجرونجروانجكيت أعضاء مجلس الوزراء الجديد في مراسم استلام اعتماد الملك ماها فاجيرالونكورن للتشكيل الوزاري في قصر دوسيت. وأسفر اجتماع خاص لمجلس الوزراء عقد بعد المراسم عن تعيين بومتام ويشاياشاي قائما بأعمال رئيس الوزراء بدلا من سوريا. وأدى بومتام اليمين اليوم الخميس، نائبا لرئيس الوزراء ووزير الداخلية. وكان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع منذ تولي بايتونجتارن منصبها العام الماضي. 

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المصدر: وكالات
تايلاند
اليمين الدستورية
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