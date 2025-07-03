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إجلاء الآلاف جراء حرائق في جزيرة كريت اليونانية

إجلاء الآلاف جراء حرائق في جزيرة كريت اليونانية
3 يوليو 2025 20:09

تكافح فرق الإطفاء اليونانية حرائق الخميس في جزيرة كريت، فيما تم إجلاء نحو خمسة آلاف شخص معظمهم من السياح في إجراء وقائي، بحسب مسؤول في المنطقة.
اندلع الحريق في جزيرة كريت، إحدى الوجهات السياحية الرئيسة في اليونان، الأربعاء ودفع السلطات إلى إجلاء "ثلاثة آلاف سائح وألفي ساكن ليل الأربعاء الخميس"، بحسب ما قال رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في المنطقة يورغوس تزاراكيس لوكالة فرانس برس.
وأضاف "تم إخلاء ستة فنادق والعديد من الغرف التي يستأجرها السياح" في المنطقة المحيطة ببلدة إيرابيترا الساحلية.
وأوضح تزاراكيس أنه تم نقل معظم السياح إلى شمال الجزيرة الأكبر في اليونان.
وتم إرسال تعزيزات من أثينا إلى المنطقة لمساعدة الإطفائيين المحليين الذين أصبحت مهمتهم صعبة بسبب الرياح الشديدة التي تهب عبر المنطقة.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فاسيليوس فاثراكويانيس إن نحو 270 إطفائياً وعشر مروحيات وطائرات مسيّرة يكافحون النيران.
كما اندلع حريق آخر بعد ظهر الخميس على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً من أثينا، قرب منتجع رافينا الساحلي الذي تنطلق منه عبّارات إلى بعض الجزر السياحية.
وأغلق الطريق الرئيس المؤدي إلى أثينا أمام حركة المرور، وبحسب إذاعة "إي آر تي" العامة منعت سلطات المنطقة عبّارة من الرسو.
وفي تركيا المجاورة، اشتعلت حرائق غابات مساء الأربعاء على جانبي مدينة إزمير، بسبب رياح تجاوزت سرعتها 85 كيلومتراً في الساعة، مما يعقد عمل أجهزة الإطفاء، وفق مسؤولين محليين.

 

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