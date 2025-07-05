مصرع 24 وفقدان 20 طفلة في فيضانات بتكساس

لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم وما زال العديد في عداد المفقودين، من بينهم 20 طفلة من معسكر صيفي، بعد أن اجتاحت فيضانات مفاجئة مقاطعة كير بولاية تكساس الأميركية.

ونتجت الكارثة عن هطول أمطار غير مسبوقة بلغت 25 سنتيمترا في غضون ساعات قليلة خلال الليل، مما تسبب في فيضان نهر جوادالوبي بشكل عنيف.

وتواصل فرق الإنقاذ سباقها مع الزمن، مستخدمة القوارب والمروحيات في عمليات بحث وإنقاذ واسعة أسفرت عن إجلاء 237 شخصا حتى الآن، بينما تتركز الجهود على العثور على الفتيات المفقودات من معسكر "ميستيك" في بلدة "هانت".

وأكد قائد شرطة المقاطعة، لاري ليثا، خلال مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم الجمعة، مقتل 24 شخصا، في حين بدأت السلطات العمل على تحديد هويات القتلى وسط نداءات من الأهالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن أي معلومات حول ذويهم المفقودين.