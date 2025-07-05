الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تراجع ملحوظ لطلبات اللجوء في ألمانيا

أرشيفية
5 يوليو 2025 16:54

شهدت ألمانيا انخفاضاً ملحوظاً في عدد طلبات اللجوء خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بنسبة تقارب 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني.
وأوضحت البيانات أن 61336 شخصاً تقدموا لأول مرة بطلب حماية في ألمانيا خلال النصف الأول من العام
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن هذا التراجع يعزى إلى الإجراءات التي اتخذتها دول البلقان للحد من الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى عمليات التفتيش الثابتة التي طبقتها برلين تدريجياً على جميع الحدود البرية لألمانيا.

أخبار ذات صلة
مباحثات مصرية وأوروبية لتعزيز التعاون في ملف الهجرة
إصابة الدراجين والمتفرجين في سباق ألمانيا!
المصدر: وام
الهجرة غير النظامية
الهجرة غير الشرعية
ألمانيا
الهجرة غير القانونية
اللجوء في أوروبا
طلبات اللجوء
اللجوء في ألمانيا
الهجرة إلى أوروبا
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
7 يوليو 2025
تصاعد الدخان والحطام خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
7 يوليو 2025
انفجار مسيَّرة في سماء كييف خلال غارة ليلية على المدينة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا
7 يوليو 2025
مركبة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام «يونيفيل» تقوم بدورية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
7 يوليو 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (الاتحاد)
الأخبار العالمية
اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
7 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©