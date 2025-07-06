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الرئيس الألماني يؤكد التزام بلاده بالدفاع عن ليتوانيا

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير
6 يوليو 2025 17:02

أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير التزام بلاده بدعم ليتوانيا في الدفاع عن "حريتها".
وقال شتاينماير، خلال حضوره احتفال ليتوانيا بالعيد الوطني في العاصمة فيلنيوس، اليوم الأحد: "من خلال تمركز لواء ألماني في ليتوانيا، نقدم وعداً دائماً مفاده بأن أمنكم هو أمننا". 
وأضاف أن ألمانيا تدرك أن "من يدافع عن ليتوانيا يدافع عن أوروبا". 
وكان رئيس ليتوانيا، جيتاناس ناوسيدا، قد دعا نظيره الألماني لحضور الاحتفال كضيف شرف. 
ومن المقرر أن يزور شتاينماير لاحقاً قيادة لواء الدبابات 45 في ليتوانيا، والتي تتولى التحضير لتمركز الوحدة القتالية الألمانية هناك. 
وبحلول نهاية عام 2027، يتوقع أن يتمركز نحو 5 آلاف جندي ألماني بشكل دائم في الدولة الواقعة على بحر البلطيق، ليكونوا على أهبة الاستعداد لحمايتها من اي تهديدات محتملة، وتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو". 
وخلال مراسم الاحتفال، وصف ناوسيدا، اللواء الألماني بأنه "إشارة قوية على التضامن والمسؤولية في أوروبا"، موجهاً الشكر إلى شتاينماير على عزم ألمانيا الوقوف إلى جانب ليتوانيا على حدود أوروبا. 
وبدوره، أكد الرئيس الألماني أنه يملؤه شعور بالفخر لوقوف ألمانيا بشكل حازم إلى جانب شعب ليتوانيا.

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المصدر: د ب أ
فرانك-فالتر شتاينماير
فرانك شتاينماير
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