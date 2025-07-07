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حصيلة وفيات جديدة لفيضانات تكساس

فرق البحث والإنقاذ بعد الفيضانات في كامب ميستيك في هانت، تكساس
7 يوليو 2025 08:53

ارتفعت حصيلة وفيات فيضانات تكساس في الولايات المتحدة الأميركية إلى 82 قتيلا، فيما شاركت العائلات يوم أمس الأحد، في عمليات البحث بين الركام المغمور بالمياه ودخلت الأكواخ الفارغة في مخيم كامب ميستيك، وهو مخيم صيفي للفتيات دمرته فيضانات مفاجئة جرفت المنازل من أساساتها. 

 

وواصل رجال الإنقاذ بحثهم عن المفقودين، بمن فيهم 10 فتيات ومستشارة من المخيم. 

 

وقال الحاكم لولاية تكساس جريج أبوت، إن هناك 41 شخصا من المؤكد أنهم في عداد المفقودين في جميع أنحاء الولاية، وقد يكون هناك المزيد من المفقودين. 

 

وفي مقاطعة كير، التي تضم مخيم كامب ميستيك ومخيمات شبابية أخرى في منطقة تكساس هيل كونتري، عثر رجال البحث على جثث 68 شخصا، من بينهم 28 طفلا، حسبما قال المأمور لاري ليثا بعد الظهر. 

 

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وتم الإبلاغ عن 10 وفيات أخرى في مقاطعات ترافيس، بورنيت، كيندال، توم جرين، وويليامسون، وفقا للمسؤولين المحليين. 

 

وقال الكولونيل فريمان مارتن، من إدارة السلامة العامة في تكساس إن من المؤكد ارتفاع عدد الوفيات خلال الأيام القليلة المقبلة، محذرا من أن زخات إضافية من الأمطار الغزيرة التي قد تستمر حتى يوم غد الثلاثاء قد تؤدي إلى المزيد من الفيضانات التي تهدد الحياة، خاصة في الأماكن المشبعة بالفعل. 

 

وأثناء حديثه في مؤتمر صحفي في أوستن، أضاءت تنبيهات الطوارئ بالهواتف المحمولة في مقاطعة كير محذرة من "حدوث فيضانات نهرية مؤكدة جدا"، وحث مكبر صوت بالقرب من مخيم كامب ميستيك الناس على المغادرة، لكن المسؤولين في الموقع قالوا بعد دقائق، إنه لا يوجد خطر.

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
تكساس
فيضانات
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